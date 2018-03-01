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Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау

1 Марта 2018 19:02 381
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Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Празднование Дня благодарности в Актау началось с забега, в котором приняли участие около 400 человек, передает МИА «Казинформ».

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Как отметили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области, в забеге приняли участие спортсмены, государственные служащие, студенты, горожане. Самому молодому участнику марафона исполнилось 7 лет, самому старшему - 65 лет. По окончании забега участники марафона выразили благодарность друг другу.

В «Yessenov University» при поддержке управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области прошла студенческая акция. В фойе главного корпуса ВУЗа установили «Дерево благодарности». Более 1000 студентов, преподавателей и работников университета наклеили свои стикеры со словами благодарности и признательности. Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия - воспитание в молодежи добропорядочности, вежливости, благородства и чуткости, развитие признательности, благодарности и уважения к окружающим.


Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау 
Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау 

Праздничные мероприятия в Актау продолжила акция «Мың алғыс» с участием заместителя акима области Максата Скакова. В день празднования Дня благодарности и в честь старта благотворительной акции-асар «Жомарт Жүрек», был дан концерт и вручались подарки. Меценаты вручили подарки детям из областной детской деревни семейного тип». Денежные средства от местного бизнесмена были вручены директору областного противотуберкулезного диспансера. Центру оказания специальных социальных услуг №2 подарили бытовую технику. Также местные предприниматели вручили подарки молодым мамам из «Ана үйі». Все деньги, вырученные за продажу билетов на концерт, были переданы трем семьям, дети в которых нуждаются в срочном лечении.


Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау 
Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау 
Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау 
Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау 
Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау 

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Ключевые слова: Мангистауская область, Регионы,
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