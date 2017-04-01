Более 100 человек состоят в резерве корпуса «А»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В резерве корпуса «А» состоят 125 человек, сообщила заместитель директора Департамента государственной службы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгерим Амирова.

«На сегодняшний день в резерве корпуса «А» состоят 125 человек (12 на должностях ответственных секретарей и руководителей аппаратов, 10 - руководителей структурных подразделений ЦГО, 22 - председателей комитетов, ВСС, терподразделений АДГСПК, 75 - акимов районов, 6 - ревкомов)»,- сказала она на брифинге.

По ее словам, начиная с 2013 года в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» зачислено 1 204 человека.

С 2013 года проведено 3 конкурсных отбора среди граждан в кадровый резерв корпуса «А». На одно место в среднем претендовало 4 человека.

Спикер сообщила, что в 2015 году на должности корпуса «А» назначены 66 человек, в 2016 - 99.

Институт корпуса «А» введен в 2013 году. Идею его создания впервые в июне 2008 года озвучил Глава государства на Международной конференции по вопросам государственной службы.

При внедрении данного института изучен передовой опыт «старшей службы» стран ОЭСР, занимающей ключевое место в управленческой структуре государственного аппарата.

Такие управленцы являются связующим звеном между политическими служащими, принимающими стратегические решения, и административными служащими, обеспечивающими реализацию утвержденной государственной политики.

Внедрение института корпуса «А» позволило четко разграничить полномочия политических и административных служащих, усилить кадровый потенциал управленческих должностей и сократить «командные перемещения», обеспечив кадровую стабильность.

Айгерим Амирова отметила, что в сравнении с 2013 годом произошло существенное снижение частой сменяемости ответственных секретарей - в 8 раз, председателей комитетов - в 3,3 раза, председателей и членов ревизионных комиссий - в 2 раза.

Занимающие нижестоящие должности госслужащие получили дополнительную возможность продвигаться по служебной лестнице

Это стало возможным, благодаря внедрению дополнительного механизма зачисления в кадровый резерв, сообщила Айгерим Амирова.

Наряду с конкурсным отбором среди всех граждан, предусмотрен дополнительный механизм карьерного продвижения действующих сотрудников государственного органа.

Теперь, не дожидаясь общего отбора в кадровый резерв корпуса «А», по решению Национальной комиссии по кадровой политике в резерв может быть зачислен государственный служащий, занимающий следующую нижестоящую государственную должность в данном государственном органе, ведомстве либо регионе.

При этом лицо должно занимать эту должность не менее 2-х последних лет. Данное решение принимается только в случае наличия вакантной должности корпуса «А».

К примеру, для позиции ответственных секретарей нижестоящей должностью может являться должность директора департамента центрального аппарата данного государственного органа.

Для должности председателя комитета - позиция заместителя председателя данного комитета.

В регионах на должность руководителя аппарата могут претендовать его заместители, а также руководители областных управлений данного региона.

Для акима района нижестоящей является должность заместителя акима данного района и руководителей областных управлений данного региона.

Спикер брифинга отметила, что зачисление в кадровый резерв указанных лиц производится при условии их соответствия специальным квалификационным требованиям к административным государственным должностям корпуса «А».

Для этого лицо, имеющее право назначения и увольнения с должности корпуса «А», направляет представление в Национальную комиссию по кадровой политике.

Для должностей ответственного секретаря и Секретаря Высшего Судебного Совета - руководителя аппарата представление вносится Администрацией Президента.

Такой подход и осознание объективной возможности карьерного роста мотивирует служащих к более эффективной работе и выстраиванию долгосрочных карьерных перспектив в системе государственной службы.