Более 1,8 трлн тенге находились в наличном обращении в Казахстане в январе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем объем наличных денег в обращении уменьшился на 6,6 процента, до 1,817 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк РК.

Согласно информации финрегулятора, денежный агрегат М1, включающий наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, в прошлом месяце увеличился на 0,6 процента, до 4,995 трлн тенге.

Индикатор М2, включающий наличные деньги, все тенговые и ликвидные валютные депозиты, уменьшился на 1,3 процента, до 13,338 трлн тенге.

Денежная масса, или все деньги в экономике, уменьшилась на 2,7 процента, до 18,939 трлн тенге.

Денежная база, или деньги Национального банка РК, в январе уменьшилась на 6 процентов, до 5,208 трлн тенге. В узком выражении денежная база уменьшилась на 8,8 процента, до 4,709 трлн тенге.

Объем депозитов банков второго уровня и других организаций на счетах в Нацбанке РК уменьшился на 5,4 процента, до 3,103 трлн тенге.