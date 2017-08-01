Погода
Астана 14 °С
Алматы 16 °С
Курс валют
USD 332.70
EUR 389.99
RUB 5.59
CNY 49.72

Большой пожар тушат на северо-востоке Москвы

Большой пожар тушат на северо-востоке Москвы
17 Августа 2017 06:25 343

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейший пожар в двухэтажном здании склада тушат на северо-востоке Москвы, передает ТАСС.

Пострадавших от пожара нет, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

По данным МЧС, 16 августа в 23:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице.

"Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности (максимальный в Москве пятый), составляет 15 тыс. кв. метров. Происходит интенсивное горение продукции широкого потребления", - уточнили в ГУ МЧС.

На складе произошло частичное обрушение на площади 300 кв. метров. Очевидцы сообщают о сильных хлопках.

В экстренных службах сообщили, что из-за продолжающихся обрушений пожарные работают на безопасном расстоянии. Тушение осложняется и сложной планировкой здания.

К тушению пожара приступила авиация МЧС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, на месте работает вертолет Ка-32. На место пожара приехал начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

Борьбу с огнем ведут более 130 человек, задействовано 53 единицы специальной техники.

фото Газета.Ру

 

Ключевые слова: Происшествия,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив