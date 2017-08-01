Большой пожар тушат на северо-востоке Москвы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейший пожар в двухэтажном здании склада тушат на северо-востоке Москвы, передает ТАСС.

Пострадавших от пожара нет, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

По данным МЧС, 16 августа в 23:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице.



"Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности (максимальный в Москве пятый), составляет 15 тыс. кв. метров. Происходит интенсивное горение продукции широкого потребления", - уточнили в ГУ МЧС.



На складе произошло частичное обрушение на площади 300 кв. метров. Очевидцы сообщают о сильных хлопках.



В экстренных службах сообщили, что из-за продолжающихся обрушений пожарные работают на безопасном расстоянии. Тушение осложняется и сложной планировкой здания.



К тушению пожара приступила авиация МЧС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, на месте работает вертолет Ка-32. На место пожара приехал начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.



Борьбу с огнем ведут более 130 человек, задействовано 53 единицы специальной техники.

фото Газета.Ру