Большинство казахстанцев назвало рост цен в стране умеренным - опрос Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нацбанк обнародовал результаты ежемесячного опроса населения по ожиданиям в отношении инфляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Ежемесячный опрос населения по восприятию инфляции в июле показал устойчивость инфляционных ожиданий при незначительных колебаниях в распределении ответов респондентов.

Рост цен за прошедший месяц воспринимается большинством опрошенных (43%) как умеренный, на 10 п.п. меньшее количество респондентов, оценивающих его как сильный. Оценка населением роста цен за последние 12 месяцев практически не изменилась.

Увеличилась доля населения, ожидающего умеренно растущую и снижающуюся ценовую динамику в следующем месяце.

Среди тех, кто ожидает роста цен на протяжении следующих 12 месяцев, преобладает мнение о сохранении темпов роста на текущем уровне (доля увеличилась с 36,3% до 38,9%).

В июле количественная оценка инфляции на год вперед (инфляционные ожидания), рассчитываемая по данным ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены в следующие 12 месяцев?», подтверждает закрепление инфляционных ожиданий населения внутри целевого коридора на 2018 год (5-7%) и составляет 6,4%.

Между тем, в июле инфляция в месячном выражении сложилась на уровне 0,1%, что является минимальным значением за последние два года, т.е. с момента перехода на режим инфляционного таргетирования.

За 7 месяцев инфляция составила 3,8% и остается ниже показателя аналогичного периода предыдущего года (5,2%).

«Годовая инфляция снизилась в июле до 7,1%, что было обусловлено стабилизацией ситуации на рынке продовольствия. Годовая инфляция находится в пределах установленного на 2017 год коридора в 6-8%. Показатель базовой инфляции в годовом выражении также продолжил свое снижение до 6,7%, отражая постепенное улучшение инфляционного фона», - отмечается в сообщении.