Большинство боксеров боятся Каната Ислама - промоутер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама Нельсон Лопес в ходе пресс-конференции в Астане поделился своим мнением о потенциальных соперниках своего подопечного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он высказал свое мнение о том, почему Канат Ислам пока не дерется с топовыми боксерами.



«Сейчас, когда Канат в хорошей форме, большинство боксеров с известными именами не хотят с ним драться. У нас были переговоры с промоутерами Эрисланди Лары. Я мечтаю сделать «Казаха» чемпионом мира», - сказал он.



Ответил Лопес и на критику по поводу небольшого количества нокаутов в последних нескольких боях Ислама, в частности, на трудную победу по очкам над Норберто Гонсалесом.



«Это профессиональный бокс, вы должны это понимать. В любительском боксе всего три раунда и за это время нужно постоянно агрессивно прессинговать соперника. В профессиональном же боксе ситуация немного другая - здесь 12 раундов, а потому нужно грамотно рассчитывать свои силы на весь бой. Сложно гарантировать, что победа будет быстрой, нужно учитывать и фактор усталости», - говорит промоутер.



Продолжая тему больших имен в боксе для Каната Исламм, Лопес подчеркнул, что на профессиональном ринге не последнюю роль играют деньги.



«Для меня самое важное, чтобы Канат был чемпионом. К примеру, если попытаться организовать бой с тем же Флойдом Мейвезером, то нужно играть по его правилам: он выбирает город, судей и место проведения. Все решают деньги. Мы хотим также выставлять условия. Мы общались с Бобом Арумом, он предложил хорошие деньги. Будут победы - будут деньги, нет - не будет денег», - заключил Лопес.



Напомним, 9 сентября в Астане состоится вечер профессионального бокса, главным боем которого станет противостояние между Канатам Исламом и Брэндоном Куком.