Больше продуктов питания стали производить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается рост производства продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра сельского хозяйства РК Рустема Курманова.

«За 6 месяцев 2017 года мы видим, что производство продуктов питания составило 692 миллиарда тенге и увеличилось в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил он на пресс-конференции в Правительстве РК.

По словам Курманова, отмечается рост производства таких продуктов питания, как мука (7,6%), макаронные изделия (12,6%), крупы (27,6%), растительное масло (17%) и молоко (2,5%).

Вице-министр напомнил, что в стране разработана Карта размещения производственных мощностей по переработке сельхозпродукции. Согласно карте в Казахстане насчитывается 1345 активных предприятий.

«Из этих предприятий мы определили для себя приоритетную фокус-группу, которую будем развивать. Это девять направлений - переработка молока, мяса, шкур и шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля. Эти направления представлены 435 предприятиями», - сказал Рустем Курманов.

Планируется максимально загрузить данные предприятия, модернизировать 80 предприятий до 2021 года и построить 79 новых (в основном небольших, в тех регионах, которые обеспечены сырьем, а действующие предприятия находятся на большом удалении).