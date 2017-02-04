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Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team

Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team
4 Февраля 2017 20:51 226

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский клуб Astana Arlans, двукратный чемпион Всемирной серии бокса, в ночь с 4 на 5 февраля (по времени Астаны) вступит в борьбу в седьмом сезоне международного турнира. Противники казахстанцев - российская Patriot Boxing Team.    

Сборная накануне прибыла в Москву, где провела открытую тренировку и состоялась  церемония взвешивания боксеров.


Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team

Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team
Состав на матч  Patriot Boxing Team - Astana Arlans выглядит следующим образом:

46-49 килограммов: Батор Сагалуев - Темиртас Жусупов

56 килограммов: Артем Хотенов - Ильяс Сулейменов

64 килограмма: Радмир Абдурахманов - Дильмурат Мижитов

75 килограммов: Раджаб Раджабов - Абильхан Аманкул

91 килограмм: Илья Квасников - Антон Пинчук


Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team
Как сообщает официальная группа клуба ВКонтакте, запланированная на телеканале «Хабар» трансляция, отменяется из-за проблем с подачей телевизионного сигнала.

В настоящее время все готово к началу матча, уже собираются зрители, организаторы занимаются последними приготовлениями

Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team


Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team 


Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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