Боксеры Astana Arlans сойдутся на ринге с Patriot Boxing Team
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский клуб Astana Arlans, двукратный чемпион Всемирной серии бокса, в ночь с 4 на 5 февраля (по времени Астаны) вступит в борьбу в седьмом сезоне международного турнира. Противники казахстанцев - российская Patriot Boxing Team.
Сборная накануне прибыла в Москву, где провела открытую тренировку и состоялась церемония взвешивания боксеров.
Состав на матч Patriot Boxing Team - Astana Arlans выглядит следующим образом:
46-49 килограммов: Батор Сагалуев - Темиртас Жусупов
56 килограммов: Артем Хотенов - Ильяс Сулейменов
64 килограмма: Радмир Абдурахманов - Дильмурат Мижитов
75 килограммов: Раджаб Раджабов - Абильхан Аманкул
91 килограмм: Илья Квасников - Антон Пинчук
Как сообщает официальная группа клуба ВКонтакте, запланированная на телеканале «Хабар» трансляция, отменяется из-за проблем с подачей телевизионного сигнала.
В настоящее время все готово к началу матча, уже собираются зрители, организаторы занимаются последними приготовлениями
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