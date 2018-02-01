Боксеры Astana Arlans передали деньги тяжелобольному ребенку из Щучинска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По завершению матча восьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB) спортсмены клуба Astana Arlans провели аукцион перчаток. Собранная сумма составила более 1,4 млн тенге и была передана Артуру Грищуку для лечения от синдрома бабочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

Напомним, в минувшие выходные в Щучинске прошел старт восьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB), где казахстанский клуб Astana Arlans одержал вторую победу, разгромив команду Patriot Boxing Team из России со счетом 5:0.

По завершению матча боксеры клуба Astana Arlans провели аукцион перчаток. Собранная сумма составила более 1,4 млн тенге. Средства были переданы матери тяжелобольного ребенка из Щучинска Ольге Грищук для лечения от синдрома бабочки.

Артур Грищук, с хрупкой кожей нуждается в поддержке и помощи. Диагноз «врожденный буллезный эпидермолиз, дистрофическая рецессивная форма, приобретенный иммунодефицит» и другие сопутствующие диагнозы не дают полноценно развиваться Артуру. Постоянная температура, озноб и слабость не дают возможности даже ходить на прогулку.

Ребенок уже прошел обследование и лечение в Центре здоровья детей в городе Москве, также в Бишкеке (Кыргызстан).

«Сердце разрывается, когда смотрю на сына, на его боль и страдания. Умоляю его, чтоб терпел, когда каждый день по два часа делаем перевязки. Поражения кожи составляет 60-70 %. Болезнь прогрессирует! Болят глаза, гемоглобин 70. Это невыносимо! Это страшно! Я даже выплакаться могу только ночью, когда Артур спит, чтоб не видел моих слез, чтоб был сильным. Ни чего нет важнее здоровья ребенка, а в голове одна только фраза: «Все будет хорошо, мы справимся, мы сильные», - рассказала Ольга Грищук.





Уже в апреле Артур поедет в Германию. Врачи немецкой клиники города Фрайбурга готовы повторно обследовать мальчика.