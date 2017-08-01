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Боксер Жанат Жакиянов готовится к бою ирландцем Райаном Барнеттом

Боксер Жанат Жакиянов готовится к бою ирландцем Райаном Барнеттом
19 Августа 2017 02:00 218

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанский боксер, чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе Жанат Жакиянов отправился на тренировочный сбор в Англию, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций. 

21 октября планируется бой именитого спортсмена с ирландским боксером, обладателем титула IBF Райаном Барнеттом.

Боксер Жанат Жакиянов готовится к бою ирландцем Райаном Барнеттом
«Я знаком со своим соперником. 4 года назад мы с ним вместе тренировались. Для меня сейчас самое главное - прибыть в Великобританию и войти в тренировочный процесс. Тренировочные сборы продлятся 9 недель»,- рассказал Жанат Жакиянов.
Руководитель управления физической культуры и спорта Руслан Есеналин уверен, что североказахстанец вновь прославит область и страну.

«Сегодня близкие, родные, спортсмены, тренеры провожают нашего прославленного боксера Жаната Жакиянова на тренировочные сборы. Впереди его ожидает серьезный бой с ирландским боксером. Я думаю, что Жанат сможет отлично подготовиться, выступить и достойно защитить честь Северо-Казахстанской области, нашей страны», - сказал Руслан Есеналин.

В феврале этого года Жанат Жакиянов выиграл бой у американца Роши Уоррена и завоевал пояса WBA Su¬per и IBO в легчайшем весе.

Боксер Жанат Жакиянов готовится к бою ирландцем Райаном Барнеттом

Ключевые слова: Спорт, Северо-Казахстанская область,
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