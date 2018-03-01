Боксер Мадиев проведет бой в США
6 Марта 2018 02:00 662
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9-го марта в городе Тастин (Калифония, США) состоится вечер профессионального бокса, в андекарте которого выступит казахстанский боксер Руслан Мадиев, сообщает СИА «SPORTINFORM».
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Соперником казахстанца в этом поединке станет 27-летний мексиканец Мартин Анхель Мартинес (18-13-1, 11КО). Боксеры проведут 8-раундовый бой в рамках первого полусреднего веса.
Напомним, что 25-летний казахстанский боксер Руслан Мадиев (10-0-0, 4 КО) тренируется на базе «Big Bear», под руководством известного зарубежного тренера Абеля Санчеса.
Ключевые слова: Спорт,
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