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Боксер Мадиев проведет бой в США

6 Марта 2018 02:00 662
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Боксер Мадиев проведет бой в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9-го марта в городе Тастин (Калифония, США) состоится вечер профессионального бокса, в андекарте которого выступит казахстанский боксер Руслан Мадиев, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Соперником казахстанца в этом поединке станет 27-летний мексиканец Мартин Анхель Мартинес (18-13-1, 11КО). Боксеры проведут 8-раундовый бой в рамках первого полусреднего веса.

Напомним, что 25-летний казахстанский боксер Руслан Мадиев (10-0-0, 4 КО) тренируется на базе «Big Bear», под руководством известного зарубежного тренера Абеля Санчеса.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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