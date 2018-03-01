Боксер клуба «Astana Arlans» обратился к девушкам Дома мамы Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауский боксер Темиртас Жусупов в своем видео-обращении девушкам Дома мамы поблагодарил девушек Дома мамы Кокшетау за оригинальную акцию поддержки. Об этом сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».
Перед матчем регулярного VIII сезона Всемирной серии бокса (WSB), где казахстанская команда «Astana Arlans» на ринге встретилась с россиянами «Patriot Boxing Team», девушки Дома мамы города Кокшетау необычно поддержали своего земляка Темиртаса Жусупова. В этот вечер он провел бой.
Девушки выложили «ТЕМИРТАС АЛҒА» из ползунков своих детишек. Темиртасу эта оригинальная акция очень понравилась, и он решил записать инициаторам видео-обращение, в котором он благодарит девушек и акмолинских болельщиков.
«Добрый день, дорогие девушки Дома мамы города Кокшетау. Сразу после боя мне пришлось уехать в Алматы на сборы. Хотел лично поблагодарить Вас за оригинальную акцию. Во время боя я ощущал Вашу поддержку! Мне очень приятно Ваше внимание! Я от души желаю Вам всего наилучшего, чтоб Ваши детки росли здоровыми, Вам на радость и Вы всегда были вместе. Также благодарю всех акмолинцев за поддержку!», - сказал Т.Жусупов.
Напомним, казахстанский клуб «Astana Arlans» одержал вторую победу на старте восьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB), разгромив команду «Patriot Boxing Team» из России со счетом 5:0.
- Пострадавших от паводков жителей Атбасара переселят в новые дома
- «Спасибо, Казахстан!»: кокшетауцы выражают свои чувства
- Назначен новый гендиректор Национального олимпийского комитета РК
- Внедорожник перевернулся на трассе Астана-Бурабай
- Названо имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу
- Аким Акмолинской области посетил ряд объектов в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана