Боксер клуба «Astana Arlans» обратился к девушкам Дома мамы Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауский боксер Темиртас Жусупов в своем видео-обращении девушкам Дома мамы поблагодарил девушек Дома мамы Кокшетау за оригинальную акцию поддержки. Об этом сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

Перед матчем регулярного VIII сезона Всемирной серии бокса (WSB), где казахстанская команда «Astana Arlans» на ринге встретилась с россиянами «Patriot Boxing Team», девушки Дома мамы города Кокшетау необычно поддержали своего земляка Темиртаса Жусупова. В этот вечер он провел бой.

Девушки выложили «ТЕМИРТАС АЛҒА» из ползунков своих детишек. Темиртасу эта оригинальная акция очень понравилась, и он решил записать инициаторам видео-обращение, в котором он благодарит девушек и акмолинских болельщиков.

«Добрый день, дорогие девушки Дома мамы города Кокшетау. Сразу после боя мне пришлось уехать в Алматы на сборы. Хотел лично поблагодарить Вас за оригинальную акцию. Во время боя я ощущал Вашу поддержку! Мне очень приятно Ваше внимание! Я от души желаю Вам всего наилучшего, чтоб Ваши детки росли здоровыми, Вам на радость и Вы всегда были вместе. Также благодарю всех акмолинцев за поддержку!», - сказал Т.Жусупов.

Напомним, казахстанский клуб «Astana Arlans» одержал вторую победу на старте восьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB), разгромив команду «Patriot Boxing Team» из России со счетом 5:0.