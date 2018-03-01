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Боксер Арман Рысбек одержал победу в Аргентине

18 Марта 2018 16:36 374
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Боксер Арман Рысбек одержал победу в Аргентине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Арман Рысбек одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Сегодня в Буэнос-Айресе Арман провел поединок в среднем весе против местного боксера Виктора Леонардо Лото. Соперники прошли всю дистанцию, и по итогам четырех раундов победу праздновал казахстанский боксер. Для Рысбека она стала второй на профессиональном ринге, а Лото потерпел второе поражение в карьере.

Напомним, что в феврале этого года в своем дебютном поединке в США Рысбек нокаутировал американского боксера Джона Морхауса.

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Ключевые слова: Спорт,
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