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Бои Головкина попали в обзор боксерского года от НВО
23 Декабря 2017 09:20 971
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал HBO Sports представил видеоролик о лучших моментах 2017 года в профессиональном боксе, сообщает Sports.kz.
В обзор также были включены фрагменты поединков Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом и Саулем Альваресом.
Напомним, бой GGG с Джейкобсом состоялся 18 марта и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Встреча Головкина и «Канело» прошла 16 сентября и закончилась ничьей.
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