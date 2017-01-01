Boeing с тайной в океане: прекращены трёхлетние поиски рейса MH370

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о прекращении поисков лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, сообщает RT.

Самолёт совершал рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Тайну крушения пытались разгадать 26 государств. Общая стоимость расследования катастрофы приблизилась к $200 млн. Найденные фрагменты не помогли пролить свет на причины исчезновения воздушного судна.



Основные версии трагедии, включая мистические, и том, почему ни одна из них так и не получила подтверждения



Хроника трагедии



8 марта 2014 года в 00:42 по малайзийскому времени Boeing МН370 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. Полёт проходил в штатном режиме. Последний раз экипаж вышел на связь в 01:19 - при переходе из зоны ответственности малайзийских диспетчеров к вьетнамским пилоты пожелали малайзийским коллегам «Спокойной ночи». В 01:21 произошло отключение транспондеров, передающих информацию о местоположении самолёта и его идентификационные данные. В 01:22 Boeing пропал с экранов радиолокаторов диспетчерских служб. После этого он находился в воздухе ещё около семи часов, но кардинально отклонился от планового маршрута. В 08:11 с самолёта поступил последний сигнал на спутник Inmarsat, через который Boeing 777 передавал наземным службам техническую информацию о работе своих двигателей Rolls-Royce. В 09:15 авиалайнер уже не ответил на запрос связи от Inmarsat.

Лайнер искали в Южно-Китайском и Андаманском морях, в Малаккском проливе и в Индийском океане. Площадь исследуемых территорий - 7,7 млн кв. км. Проводились и глубоководные поиски на площади в 60 000 кв. км.

Восстановить по фрагментам

Первый фрагмент авиалайнера был обнаружен только спустя год после исчезновения MH370 - в июле 2015-го на острове Реюньон в Индийском океане нашли деталь крыла и дверь. Остальные находки пришлись на 2016 год: в марте обломки самолёта были обнаружены на берегу пролива между Мадагаскаром и Мозамбиком, в мае фрагмент крыла нашли на острове Маврикий, а в июне другую часть крыла - у побережья Танзании. Однако всё это не помогло сузить зону поиска авиалайнера и определить его местонахождение.

Неуправляемое падение

Одна из версий, которую выдвинули эксперты, - падение самолёта. Согласно этой гипотезе, лайнер в роковой момент не управлялся пилотом. На это, по мнению представителя Управления по безопасности на транспорте Австралии Грега Худа, указывает анализ сигналов «Боинга». Предположительно лайнер упал 9 марта 2014 года в 08:19. В этот момент у него закончилось топливо и загорелись два двигателя. По расчётам специалистов, самолёт рухнул в Индийский океан с огромной скоростью - до 20 тыс. футов (6096 м) в минуту. Борт, скорее всего, столкнулся с поверхностью океана практически под прямым углом. Этим объясняется его бесследное исчезновение.

Человеческий фактор

Виновником трагедии многие называют командира экипажа Захари Ахмада Шаха. ФБР провело обыск у него дома и обнаружило симулятор, имитирующий кабину авиалайнера. Расшифровка жёстких дисков показала, что примерно за месяц до авиакатастрофы пилот отрабатывал маршрут, следование по которому привело бы к падению судна в Индийский океан. Именно это, по мнению следователей, Ахмад Шах проделал в реальности. Предполагаемая причина такого поступка - депрессия из-за предстоящего развода с женой.

Информация или жизнь

Среди сценариев исчезновения «Боинга» есть и поистине детективные - самолёт был угнан и посажен на одном из военных аэродромов. Цель угона - находившиеся на борту 20 ведущих учёных (12 китайцев и 8 малайзийцев) компании Freescale Semiconductor, которые занимались разработкой суперсовременных технологий для воздушных судов, делающих их невидимыми для радаров, и маскировочных устройств.

В подтверждение этой версии говорит то, что на домашнем авиасимуляторе Захари Ахмад Шах отрабатывал также посадку на пяти аэродромах в районе Индийского океана, в том числе на взлётно-посадочной полосе аэродрома военной базы США «Диего Гарсия». Незадолго до рокового полёта он зачем-то стёр эти данные, а также все свои рабочие и социальные планы в дневнике.

Ещё более «закрученная» версия угона ради получения бесценной информации по технологии стелс принадлежит бывшему пилоту авиакомпании Delta Филду Макконнелу. Он утверждает, что экипаж самолёта был устранён, после чего MH370 был перехвачен американскими военными и дистанционным способом посажен на острове Диего-Гарсиа на секретной базе ВВС США. Затем лайнер якобы был снова поднят в воздух тем же дистанционным способом и затоплен в Индийском океане.

Таинственный груз

На этом конспирологические теории не заканчиваются. Причиной исчезновения «Боинга» называется также некий таинственный груз, который находился на его борту. Помимо багажа самолёт якобы перевозил около 4 тонн экзотического фрукта мангустина, 220 кг литиевых батарей для телефонов и компьютеров, а также 2 тонны некоего радиоэлектронного оборудования, отправитель которого «засекречен по соглашению с авиакомпанией».

Операция антитеррор

Другая версия говорит о том, что «Боинг» был захвачен террористами и сбит. По мнению бывшего руководителя французских авиалиний Proteus Airlines Марка Дюгена, самолёт был уничтожен американскими военными, заподозрившими, что авиалайнер угнан террористами. Таким образом американцы перестраховались, чтобы только предотвратить повторение событий 11 сентября 2001 года. В пользу этого варианта говорит то, что на борту по подложным паспортам находились два пассажира - иранцы Пурия Нур Мохаммад Мердад и Делавар Сейед-Мохаммадреза.

Просто фантастика

Существуют и совершенно фантастические версии исчезновения малайзийского «Боинга». За два года их набралось немало: самолёт стал невидимым, попал в чёрную дыру или в новый Бермудский треугольник. Однако проверить ни эти, ни более реалистичные гипотезы до сих пор никто не смог.

фото globallookpress.com © Leonid Faerberg