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Блиц-опрос казахстанцев опубликовал Президент Узбекистана

15 Марта 2018 04:11 811
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Блиц-опрос казахстанцев опубликовал Президент Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы ответили на вопросы, что они знают об Узбекистане. Видео блиц-опроса размещено в Фейсбук Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает МИА «Казинформ».

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В частности,  казахстанцы рассказали о городах, кухне, культуре, кино, известных личностях  Узбекистана. 


Как сообщалось ранее, Президент РУ Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента РК Нурсултана Назарбаева 15 марта 2018 года посетит с рабочим визитом Астану. В рамках визита узбекская делегация примет участие в первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии с широкой повесткой дня. Кроме того, глава Узбекистана примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане. Планируется также двусторонняя встреча Президента Узбекистана с Президентом Казахстана.

 

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Ключевые слова: Узбекистан,
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