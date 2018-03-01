Блиц-опрос казахстанцев опубликовал Президент Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы ответили на вопросы, что они знают об Узбекистане. Видео блиц-опроса размещено в Фейсбук Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает МИА «Казинформ».

В частности, казахстанцы рассказали о городах, кухне, культуре, кино, известных личностях Узбекистана.





Как сообщалось ранее, Президент РУ Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента РК Нурсултана Назарбаева 15 марта 2018 года посетит с рабочим визитом Астану. В рамках визита узбекская делегация примет участие в первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии с широкой повесткой дня. Кроме того, глава Узбекистана примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане. Планируется также двусторонняя встреча Президента Узбекистана с Президентом Казахстана.