Благоустроенными домами обеспечит сельчан акмолинский предприниматель

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководитель ТОО «Свободное» Александр Закусилов из Сандыктауского района Акмолинской области в текущем году завершает проект по строительству 10 благоустроенных домов в поселке Максимовка для рабочих своего предприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Деятельность ТОО «Свободное» основана на растениеводстве и животноводстве. В хозяйстве имеется более 1500 племенного крупнорогатого скота.



По информации пресс-службы акима Сандыктауского района, на предприятии у Александра Закусилова трудятся более 200 человек, часть из которых приезжие семьи. Именно поэтому остро стоит вопрос в жилье, так как в поселке свободных домов нет. Для решения этой проблемы в 2015 году предприятием был запущен проект по строительству 10 домов.









На сегодня 5 семей из числа сотрудников ТОО «Свободное» уже стали новоселами новых благоустроенных домов. Еще пять квартир планируется сдать до конца года.



Кроме того, ранее по инициативе Александра Закусилова в поселке было построено 7 коттеджей. Спустя 8 лет работы в селе, два коттеджа руководитель предприятия отдал в собственность на безвозмездной основе главному врачу сельской амбулатории и главному инженеру ТОО «Свободное».



В поселок Максимовка охотно приезжают педагоги, медики, специалисты технического направления, так как здесь для плодотворного труда предоставляются все условия.