Благотворительный казахстанско-корейский фонд открыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В акимате Актюбинской области состоялась встреча главы региона Бердыбека Сапарбаева с делегацией госпиталя «Северанс» университета Енсе и общественного фонда «Международный медицинский фонд «Северанс KZ». Об этом сообщает областной инфоцентр.

Делегация прибыла в регион с целью создания совместного благотворительного фонда «Актобе - Северанс», который даст возможность детям и взрослым пациентам получать высокопрофессиональную консультативную и оперативную медицинскую помощь корейских специалистов. Кроме того, предусмотрено проведение мастер-классов, обучение медицинских работников области инновационным методам лечения в ведущих клиниках Кореи. В целом, фонд будет способствовать повышению конкурентоспособности системы здравоохранения Актюбинской области и достижению мировых стандартов в сфере медицины.

«Вы наш стратегический международный партнер, который внес большой вклад в становление регионального Западно-Казахстанского медицинского кластера. Благодаря вашей помощи десятки врачей области прошли стажировку в ведущих клиниках Кореи, начаты и с успехом проводятся высокотехнологичные операции по трансплантации. Теперь наше сотрудничество развивается в новом направлении», - отметил Бердыбек Сапарбаев, приветствуя генерального директора госпиталя Северанс Ли Бен Сока.



В свою очередь руководитель делегации выразил Бердыбеку Сапарбаеву признательность за оказание помощи в создании благотворительного фонда.



«Для того чтобы сегодняшнее соглашение было подписано, вами были приложены огромные усилия», - сказал Ли Бен Сок.











В ходе встречи был подписан трехсторонний меморандум о дальнейшем расширении стратегического партнерства в области развития здравоохранения. Перед подписанием меморандума руководитель южнокорейской делегации торжественно зачитал и передал приветственное письмо почетного ректора университета Енсе, директора международного института общественно-социальной помощи университета Енсе Пан Ги Муна Бердыбеку Сапарбаеву. В приветственном письме экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил высокие достижения казахстанской медицины и заверил в полной поддержке начинания - создания благотворительного фонда «Актобе - Северанс».