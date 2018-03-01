Бизнесмены смогут инвестировать свои средства в инновационные проекты - Руслан Енсебаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О том, как в целом проходит процесс цифровизации в Казахстане, насколько мы к нему готовы, о перспективах внедрения связи стандарта 5G рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Руслан Енсебаев.

- Руслан Сатбекович, к сожалению, есть примеры, когда государственные программы по тем или иным причинам претерпевали неудачи. В этой связи, по вашему мнению, почему программа «Цифровой Казахстан» должна стать успешной?

- При разработке программы, мы достаточно хорошо изучили мировую практику. В частности, как Правительства многих стран подходят к планированию и к организационной структуре таких программ. В целом, когда определяется стратегическое направление, важно на высшем уровне определить ответственного руководителя.

Например, в Послании Главы государства, цифровизация определена как наивысший приоритет. Это, в свою очередь, возлагает большую ответственность и на руководителей соответствующих государственных органов.

Недавно мы провели встречу с IT-компаниями. Такие встречи проводим на периодической основе.

Кроме того, если в процессе реализации проекта выявляются новые возможности или же риски, то мы прорабатываем эти вопросы, имея возможность вносить изменения в программу раз в полгода.

Мы также находимся в процессе создания Совета по цифровизации на уровне международных экспертов, которые в свое время руководили и реализовывали непосредственно проекты по цифровизации в таких странах, как Сингапур, Эстония, Великобритания. Уже есть договоренности, и в ближайшее время мы обязательно оформим такой совет.

Хотелось бы акцентировать свое внимание и на таком понятии, как «управление изменениями». То есть, что из себя представляет программа по цифровизации? Это трансформация отраслей и предприятий. Успех цифровизации зависит от того, как сами промышленные предприятия и сельхозпредприятия будут понимать роль цифровизации, ее возможности и перспективы. Как именно они будут внедрять это у себя? Для успешной реализации программы необходимо трансформировать отношение руководителей и сотрудников этих предприятий. Поэтому, одна из задач проводить регулярные встречи и объяснять - каким образом внедрять эти изменения. Необходимо заинтересовать предприятия и отслеживать проводимую работу, чем мы сейчас и занимаемся.

- С момента старта реализации программы прошло немного времени, но, тем не менее, процесс цифровизации динамичен. Можно ли говорить уже о каких-то положительных результатах?

- Как я уже говорил, определены приоритетные пилотные проекты, закреплены ответственные за реализацию лица. Допустим, в Карагандинской области мы внедряем безбумажные услуги здравоохранения. Да, до этого периода отдельные поликлиники внедряли этот подход в своей работе, но сейчас мы этот процесс систематизировали. Похожий проект реализуется в Павлодаре и ряде других регионов.

Также работаем над сокращением форм отчетности в школах и внедрением электронных журналов успеваемости. Это очень важный блок работы, который освобождает не только учителей, но и медиков от лишней бумажной волокиты и позволяет больше сконцентрироваться врачам на лечении, а учителям на обучении детей.

Рассмотрим промышленную отрасль. Институтом развития индустрии при МИР РК проведен анализ предприятий на предмет их соответствия индустрии 4:0. То есть, это новый уровень развития предприятий с применением цифровых технологий. Мы выявили их уровень и сейчас на основе этого анализа определили семь модельных фабрик, которые будут считаться эталонными. Это те предприятия, на которые будут равняться.

По электронной коммерции в рамках госпрограммы принята целая дорожная карта. Уже внесены изменения в Налоговый кодекс в части преференций. Предприятия, которые занимаются электронной коммерцией, освобождены от корпоративного подоходного налога. Да, там есть процедурные моменты, которые мы сейчас с Комитетом госдоходов дорабатываем. Тем не менее, мы прогрессируем по данному направлению.

Кроме того, создана типовая концепция «Smart city», которая отражает четкое понимание того, как правильно внедрять те или иные проекты. Мы в соответствии с этой концепцией сейчас ускоренно внедряем цифровизацию в регионах. Планируется завершить эти и другие пилотные проекты и двигаться дальше в соответствии с планом мероприятий.

- Скажите пожалуйста, а какой в целом эффект Вы ожидаете от цифровизации и что конкретно даст цифровизация гражданам РК?

- Практически все мероприятия в рамках программы «Цифровой Казахстан» направлены на то, чтобы улучшить жизнь простых граждан или повысить производительность предприятия.

Я сам работал в Казатомпроме, и мы там внедряли проект «Цифровой рудник». Основная задача в рамках индустрии 4:0 - сократить операционные затраты, повысить производительность труда на предприятиях, снизить себестоимость продукции и, соответственно, повысить конкурентоспособность предприятия. Знаете, до внедрения Цифрового рудника, сбор данных со скважин занимал очень много времени - порядка двух недель. Нужно было собирать информацию о содержании урана в растворе. Чтобы вы понимали, скважина содержит фильтр, который выкачивает раствор из недр земли. Когда этот фильтр забивается, то плановый объем может упасть в 2-3 раза. Но расход электричества, химических реагентов, человеческих ресурсов на одну скважину останется таким же. То есть, это говорит о том, что скважины будут работать непродуктивно и малоэффективно целых две недели, пока будет производиться разбор ситуации «вручную».

Автоматический онлайн-сбор в рамках внедрения проекта «Цифровой рудник» позволил сократить время анализа и ремонта таких скважин с двух недель до нескольких часов. Это стало причиной уменьшения непродуктивных расходов. Мы подсчитали следующее: если на всех предприятиях внедрить такую систему и максимально эффективно ее использовать, то это принесет колоссальную пользу государству.

Что же цифровизация даст рядовому гражданину республики? Например, если кто-то хочет открыть свой бизнес, то сделать это может за пару часов. Такая процедура исключает сбор документов и хождение по разным инстанциям. Согласитесь, такой процесс зачастую сопровождается коррупционными рисками. И это лишь один пример, где цифровизация дает конкретные преимущества гражданам.

Также получение доступного образования создало условия для повышения квалификации или переквалификации взрослого населения, что создает гибкие условия и помогает казахстанцам в трудоустройстве или же занятии бизнесом. Проведение курсов при предприятиях и в рамках курсов, предоставляемых НПП «Атамекен», НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» и АО «Казпочта» доступно для каждого желающего, как по цифровым навыкам, так и по онлайн-торговле и получения государственных услуг.

- Известно, что в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» планируется создание «Astana Hub». Чем он будет отличаться от других аналогичных проектов и в чем его фишка?

- Задача у «Astana Hub» достаточно амбициозная. Мы хотим создать такую экосистему, которая будет привлекательна как для отечественных разработчиков, так и для иностранных специалистов. Мир меняется и люди вместе с ним. Да, сегодня мы используем иностранное оборудование и зарубежные программные продукты. Понимаете, было бы не правильным думать, что так будет всегда. В будущем, мы должны сами производить такие продукты и даже иметь более амбициозную цель - экспортировать отечественные товары в другие страны. «Astana hub» олицетворяет эту амбициозную цель. Это будет не просто технопарк, а целая экосистема, функционирующая по принципу экстерриториальности.

Там будут действовать так называемые акселерационные программы. Важно, чтобы в этих программах участвовали признанные мировые глобальные игроки. Чтобы вы понимали, акселерация подразумевает процесс поддержки стартапов. Например, берется команда со своей уникальной идеей и, в течение небольшого времени, ее идеи прокачивают, способствуя созданию прототипа продукции.

Еще одно направление - развитие институтов бизнес-ангелов с целью представления и защиты интересов индивидуальных венчурных инвесторов, посевных фондов и других игроков венчурного рынка Казахстана. Что это значит? У нас достаточное количество состоятельных людей, которые заинтересованы в инвестировании своих средств. Как следствие, открываются рестораны, салоны красоты, но не всегда ожидания бизнесменов оправдываются. Мы же хотим предоставить возможность инвестировать средства в инновационные проекты.

Сейчас принимается закон о венчурном инвестировании. Это направление подразумевает привлечение внешнего инвестирования. Бизнесмены должны осознать, что могут реализовать себя и свои глобальные проекты в Казахстане. В этом контексте, наша задача разубедить корпорации от покупки дорогостоящей иностранной продукции в сторону нашего стартап-сообщества. Нужно предоставить возможность нашим командам выполнять эти задачи, а корпорации, в свою очередь, смогут быть в доле будущих инновационных предприятий.

- Руслан Сатбекович, не секрет, что на сегодня многие развитые страны уделяют большое внимание вопросам внедрение технологий и связи стандарта 5G. Что в этом направлении делается в нашей стране и насколько это необходимо сегодня?

- Приведу в пример дистанционное управление. Для передачи больших объемов данных необходимы соответствующие пропускные способности и высокая скорость. Представьте, профессиональный хирург находится в Алматы, а операцию прямо сейчас нужно сделать в каком-нибудь из областных центров, где такого специалиста нет. Ведь это щепетильный вопрос, и здесь на вес золота каждая минута. Как решение, можно было бы поставить сверхточное оборудование в больнице и управлять им удаленно. Именно для того, чтобы передавать команды с точностью до миллисекунды, нужны высокие скорости, и здесь 5G как нельзя кстати.

Возникает другой вопрос - насколько это экономически целесообразно? Это очень дорогая технология. Нужно учитывать и территориальные масштабы Казахстана. Тем не менее, этот вопрос сейчас прорабатывается.

- Спасибо за беседу!





Фото: primeminister.kz