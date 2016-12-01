Бизнесмена приговорили к 3 годам колонии за посты в соцсетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актюбинского бизнесмена приговорили к 3 годам колонии за социальную рознь в Фейсбуке, сообщает diapazon.kz.

«46-летний отец 6 детей Санат Досов попал на скамью подсудимых по обвинению в разжигании социальной розни. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты на личной странице в Фейсбуке. В резких комментариях он рассуждал о политике Путина, войне в Сирии, местной власти и религии. В СИЗО он провел 4 месяца. Его адвокат Дархан Мырзабеков пытался убедить суд в абсурдности обвинения», - пишет издание.

Адвокат просил суд оправдать Саната Досова и вынести частные постановления в адрес ДВД, КНБ, прокуратуры Алматы для привлечения сотрудников причастных к расследованию дела и эксперта к уголовной ответственности.



Гособвинитель считала, что следствие проведено без нарушений закона, вина доказана и просила наказать Саната Досова к 4 годам колонии.



Сам подсудимый на прениях и в последнем слове вину признал, но объяснил, что злого умысла не было, назвал себя патриотом Казахстана. Просил не лишать свободы, так как 4 из 6 детей еще не совершеннолетние.



27 декабря суд приговорил Саната Досова к 3 годам лишения свободы.