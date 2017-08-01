Биткоин продолжает рост после преодоления планки в $ 4 тыс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в понедельник продолжает уверенный рост после преодоления планки в 4 тысячи долларов, следует из данных торгов. Об этом передает РИА Новости.

В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 16.42 мск рос на 5,13% - до 4,268 тысячи долларов, на BitStamp - на 4,87%, до 4,25 тысячи долларов, на Poloniex - на 5,55%, до 4,28 тысячи долларов.



При этом курс Ethereum на Bitfinex на 16.33 мск растет на 1,11% - до 299 долларов. Курс Ripple на этой же бирже растет на 0,47% - до 16,84 цента. Курс Bitcoin Cash снижается на 0,7% - до 303,1 доллара.



Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 16.46 мск понедельника составила более 140 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается почти в 71 миллиардов долларов (50,7% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более 28,4 миллиарда долларов. На третьем месте - криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,6 миллиарда долларов, на четвертом - Bitcoin Cash (чуть более 5 миллиардов долларов). Помимо этого, криптовалюта IOTA вышла на 5 место по капитализации (2,403 миллиарда), обогнав Litecoin (2,402 миллиарда).



Самыми быстрыми темпами из первой сотни криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, растет Binance Coin: за последние 24 часа она выросла в 2,7 раза, district0x - на 56,6%, Bytom - на 56,3%, NoLimitCoin - на 55,6%.



Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер. В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них - биткоина - в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.