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Бишимбаев отчитался по росту цен на продукты питания

Бишимбаев отчитался по росту цен на продукты питания
27 Декабря 2016 10:50 180

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев отчитался по мониторингу роста цен на продукты питания первой необходимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 20 декабря мы провели срез того, что сейчас в наибольшей степени подвержено росту цен. Из 33 социально значимых продовольственных товаров основная динамика наблюдается по шести группам: чай, крупы, куриные яйца , хлеб пшеничный, мясо кур, сахар-песок», - сказал Бишимбаев в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что местные исполнительные органы уже активизировали свои стабилизационные фонды и проводят соответствующие интервенции.

Министр считает, что вопрос требует контроля, и необходимо не допустить необоснованного роста цен.

Ключевые слова: Правительство РК, Цены и тарифы,
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