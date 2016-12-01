Бишимбаев отчитался по росту цен на продукты питания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев отчитался по мониторингу роста цен на продукты питания первой необходимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 20 декабря мы провели срез того, что сейчас в наибольшей степени подвержено росту цен. Из 33 социально значимых продовольственных товаров основная динамика наблюдается по шести группам: чай, крупы, куриные яйца , хлеб пшеничный, мясо кур, сахар-песок», - сказал Бишимбаев в ходе заседания Правительства.



Он отметил, что местные исполнительные органы уже активизировали свои стабилизационные фонды и проводят соответствующие интервенции.



Министр считает, что вопрос требует контроля, и необходимо не допустить необоснованного роста цен.