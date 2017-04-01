Биологию на трех языках будут преподавать в Бейнеуском районе Мангистау 

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Бейнеуский район аким Мангистауской области Ералы Тугжанов осмотрел объекты образования, в том числе среднюю школу «Куйкен» на 320 мест и детский сад «Болашақ» на 80 ребят в селе Бейнеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Бейнеуском районе функционируют 23 детских дошкольных организаций, в которых воспитывается 2441 детей. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным обучением и воспитанием составляет 91,1%.

Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство в селах Бейнеу и Боранкул детских садов на 150 мест каждый. Реализация данных проектов предусматривается по механизму государственно-частного партнерства.

Глава региона ознакомился с деятельностью Бейнеуской гимназии. Педагоги гимназии подготовили 13 обладателей нагрудного знака «Алтын белгі».

«Качество знаний школьников на высоком уровне. Всего у нас 330 детей, учащихся в две смены. При поступлении ученики сдают экзамены. Сейчас мы приступаем к разработке и внедрению экспериментальной программы - преподавание биологии в 8 классе на трех языках - казахском, русском и английском», - рассказал директор Бейнеуской гимназии Болат Досанов.

По району в двух школах ведется реализация пилотного проекта по переходу к трехъязычному обучению. В прошлом году 102 педагога прошли курсы по обновленному содержанию образования. На этот год запланировано обучение 305 педагогов. Все 26 школ района обеспечены широкополосным интернетом.

«Школы Бейнеуского района должны стать примером правильной организации качественного образовательного процесса для других районов. Необходимо продолжать работу по внедрению трёхъязычного обучения. Поручаю приобрести новейшее оборудование для лаборатории кабинетов физики и химии, предоставить мне смету затрат на проведение практических занятий в школах», - подчеркнул глава региона Ералы Тугжанов.





