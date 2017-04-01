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Билеты на «Евровидение-2017» в Киеве раскупили за два дня

Билеты на «Евровидение-2017» в Киеве раскупили за два дня
12 Апреля 2017 18:40 152

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Билеты на финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, были распроданы за два дня, передает Лента.ру.

Отмечается, что в настоящее время в кассах остались только билеты в фан-зону на репетиции и прямые эфиры полуфиналов.

Продажа новой партии билетов на «Евровидение-2017» началась 10 апреля.

Согласно информации на официальном сервисе продаж билетов на киевский фестиваль Сoncert.ua, стоимость посещения финала конкурса варьировалась от 87 до 262 евро.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал - 13 мая.

 

Ключевые слова: Культура, Украина,
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