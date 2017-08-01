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Биг-Бен «замолчит» на четыре года

Биг-Бен «замолчит» на четыре года
14 Августа 2017 14:40 349

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Башенные часы Вестминстерского дворца, более известные как Биг-Бен, «замолчат» с 21 августа из-за ремонта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палату общин. Работы будут продолжаться около четырех лет.

Молотки, которые ударяли по почти 14-тонному колоколу каждый час на протяжении большей части последних 157 лет, будут отсоединены от часов. Услышать бой можно будет лишь по случаю важных событий, например, во время празднования Нового года.

96-метровая башня Елизаветы, считающаяся самым фотографируемым зданием Великобритании, уже наполовину закрыта лесами в рамках крупного ремонтного проекта.

В рамках реновации, к примеру, планируется отмыть и починить циферблаты Биг-Бена. Одновременно закрытыми будут лишь три, а четвертый станет показывать время, работая на современном электродвигателе (после ремонта оригинальный часовой механизм вернут).

Ранее сообщалось, что в одной из вентиляционных шахт планируется установить лифт для посетителей с ограниченными возможностями и для возможных случаев эвакуации.

 

Ключевые слова: Великобритания,
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