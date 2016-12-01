Библиотечный фонд оцифруют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане до 2020 года оцифруют весь библиотечный фонд страны, сообщили в секретариате вице-премьера РК.

Как отмечается, цифровая среда создает благоприятные условия для развития деятельности библиотек, открывая новые возможности создания, хранения и продвижения библиотечных ресурсов.

«Это позволит создать единый электронный каталог всех библиотек Казахстана. Вслед за этим Казахстан подключится к проекту «Электронная библиотека СНГ». Тогда людям будут доступны уникальные книги, допустим, из российских хранилищ. Одновременно с этим впервые в республике откроют центр редких книг и рукописей», - отметил заместитель Премьер-Министра РК Имангали Тасмагамбетов.

Кроме того, в школьную программу по литературе для учеников казахстанских школ включат лучшие произведения современных авторов, а рекламировать любую литературу для самых маленьких жителей страны разрешат бесплатно. Также, чтобы привить всем казахстанцам любовь к чтению, в стране создадут межведомственный совет поддержки чтения.