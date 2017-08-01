Безвизовый режим простимулировал поток туристов из Германии в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Введение безвизового режима привел к резкому увеличению числа туристов из Германии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Германии Болат Нусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С декабря 2016 года в Казахстане введен безвизовый режим сроком до 30 дней для граждан 45 стран, в том числе и для Германии. Данная мера, прежде всего, направлена на развитие въездного туризма и в настоящее время привела к резкому увеличению числа туристов из Германии», - сообщил Нусупов.



Кроме того, по его словам, в ФРГ возрастает интерес к проекту возрождения Великого Шелкового пути, в особенности в сфере туризма. «Это создает определенные предпосылки для привлечения большего числа туристов из Германии на туристические маршруты по территории Казахстана. Полагаю, что разработка карты сакральных объектов Казахстана и программы «Духовные святыни Казахстана» будет способствовать этой цели», - заявил посол.



Важным фактором для роста туристов из Германии остается тесное торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, считает дипломат. Он рассказал, что представители немецких деловых кругов регулярно посещают не только Астану и Алматы, у них имеется много проектов в регионах Казахстана.



«Нужно также отметить наличие в Казахстане значительной немецкой диаспоры, а в Германии наших немцев-земляков, которые поддерживают друг с другом постоянный родственные контакты. Так, например, многие наши бывшие соотечественники предпочитают проводить отпуск в Казахстане с посещением курортных зон и национальных парков. Это обстоятельство, полагаю, также способствует развитию туристической отрасли нашей страны», - сказал Нусупов.