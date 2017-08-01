Безработицу на селе сокращают за счет объединения фермеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создание сельхозкооперативов по всему Казахстану в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы помогает сокращать безработицу на селах. Об этом сегодня на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сельхозкооперация - это основной блок нашей программы. Сегодня идет активное вовлечение мелких и средних хозяйств в сельхозкооперацию. Если мы ставили планку, что по итогам 2017 года нужно создать 326 кооперативов по всему Казахстану, сегодня, на 1 августа, создано 517 кооперативов. Главный вопрос - занятость на селе решается благодаря этой программе», - рассказал Айтуганов.

По его словам, эти 517 кооперативов охватывают более 53,5 тыс. личных подсобных хозяйств, мелких и средних хозяйств и семейных откормочных площадок. «Самозанятыми и безработными создано более 10 тыс. семейных откормочных площадок с 110 тыс. голов крупного рогатого скота. И все эти лица преобразованы в индивидуальных предпринимателей», - проинформировал первый вице-министр ведомства.

Между тем, он также сообщил о внедрении схемы приобретения модульных молокоприемных и убойных пунктов без залога и первоначального взноса для сельхозкооперативов. Также для членов кооперативов предусмотрен механизм гарантирования кредитов.

«В результате принятых мер заготовлено 36 тыс. тонн молока и 10 тыс. тонн мяса», - резюмировал Айтуганов.