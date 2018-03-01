Безопасность трамваев и высоковольтного оборудования обсудят в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На публичное обсуждение после небольшой доработки будут вынесены проекты техрегламентов Евразийского экономического союза «О безопасности высоковольтного оборудования», «О безопасности подвижного состава метрополитена» и «О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев». Такое решение приняли члены Консультативного комитета по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося обсуждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Первый техрегламент установит требования к высоковольтному оборудованию, которое предназначено для производства, преобразования и распределения электроэнергии или использования при ее передаче. Он будет принят прежде всего для защиты жизни и здоровья граждан. В документе особо подчеркивается, что безопасность такого оборудования должна обеспечиваться при всех предусмотренных технической документацией внешних климатических и механических воздействиях.

Второй - распространяется на вновь разрабатываемые, модернизируемые, изготавливаемые вагоны метро и их составные части и системы, непосредственно влияющие на безопасность. Среди них - автоматический стояночный тормоз, аппараты защиты от короткого замыкания, воздухораспределители, колесные пары и т.д. Выполнение требований техрегламента обеспечит безопасность излучений, взрывобезопасность, биологическую, механическую, пожарную, химическую и ряд других видов безопасности подвижного состава. При его проектировании должна оцениваться степень риска расчетным, экспериментальным и экспертным путем, в том числе на основании сведений об эксплуатации аналогичной продукции.

Третий техрегламент регулирует обращение на рынке ЕАЭС трамваев и легкорельсовых транспортных средств, которые работают на маршрутах, оборудованных рельсовыми путями. В проекте документа, в частности, отмечается, что такой транспорт и его компоненты по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасность движения с наибольшими скоростями в пределах допустимых значений. Легкорельсовому транспорту и трамваям следует быть «устойчивыми от схода колеса с рельса», «от опрокидывания в криволинейных участках пути» и т.п.



Проекты этих техрегламентов подготовлены на основе международных, региональных и национальных стандартов государств-членов, а также других нормативных документов в сфере технического регулирования. Ответственный разработчик всех трех регламентов ЕАЭС - Российская Федерация.