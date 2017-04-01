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Безопасность ЭКСПО-2017 обсудил Республиканский штаб по борьбе с терроризмом

Безопасность ЭКСПО-2017 обсудил Республиканский штаб по борьбе с терроризмом
7 Апреля 2017 17:10 425

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На базе Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 прошло выездное заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Рассмотрено состояние антитеррористической защищенности и информационной безопасности выставки.

В рамках завершающей фазы республиканского антитеррористического учения отработаны навыки действий по проведению специальной операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

В мероприятии приняли участие первые руководители государственных органов и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», аким столицы и наблюдатели КНР.

Ключевые слова: КНБ РК, Учения, EXPO-2017,
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