Безопасность ЭКСПО-2017 обсудил Республиканский штаб по борьбе с терроризмом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На базе Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 прошло выездное заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Рассмотрено состояние антитеррористической защищенности и информационной безопасности выставки.

В рамках завершающей фазы республиканского антитеррористического учения отработаны навыки действий по проведению специальной операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.



В мероприятии приняли участие первые руководители государственных органов и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», аким столицы и наблюдатели КНР.