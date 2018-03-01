Без ЭЦП можно оплачивать госпошлины, сборы и пополнять счет в Жилстройсбербанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальные информационные технологии» сообщает о запуске 38 сервисов на портале электронного правительства www.egov.kz для неавторизованных пользователей, передает МИА «Казинформ».

Как сообщают в АО «НИТ», сервисы оплаты госпошлин, сборов, а также пополнение депозитного /кредитного счета в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» доступны гражданам на портале электронного правительства, без ЭЦП и без авторизации.

Данный процесс упрощения и оптимизации сервисов оплаты запущен по поручению заместителя Премьер-Министра РК А.Жумагалиева.



Где расположены серсисы?



Список «Платежи» расположен в разделе «Онлайн-услуги одним списком».



Какие именно сервисы доступны без авторизации?



1) Государственная пошлина за получение паспорта;

2) Государственная пошлина за получение удостоверения личности;

3) Оплата за услуги мобильной связи;

4) Пополнение депозитного/кредитного счета в АО "Жилстройсбербанк Казахстана";

5) Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства об установлении отцовства;

6) Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства об усыновлении/удочерении;

7) Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о заключении брака;

8) Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества;

9) Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о рождении;

10) Государственная пошлина за выдачу свидетельства о заключении брака;

11) Государственная пошлина за выдачу свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества;

12) Государственная пошлина за выдачу свидетельства о расторжении брака;

13) Государственная пошлина за выдачу справки о заключении брака;

14) Государственная пошлина за выдачу справки о перемене фамилии, имени, отчества;

15) Государственная пошлина за выдачу справки о расторжении брака;

16) Государственная пошлина за выдачу справки о рождении;

17) Государственная пошлина за выдачу справки о смерти;

18) Государственный сбор за выдачу дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

19) Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение, имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения);

20) Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) - на гаражи;

21) Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) - на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие - один объект;

22) Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) - на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие - от двух до пяти отдельно стоящих объектов

23) Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) - на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие - от шести до десяти отдельно стоящих объектов;

24) Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) - на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие - свыше десяти отдельно стоящих объектов;

25) Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) - на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки;

26) Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) - на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение;

27) Государственный сбор за регистрацию выдачи ипотечного свидетельства и его последующей передачи другим владельцам;

28) Государственный сбор за регистрацию изменений данных правообладателя, идентификационной характеристики объекта недвижимости;

29) Государственный сбор за регистрацию изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов;

30) Государственный сбор за регистрацию объекта кондоминиума;

31) Государственный сбор за регистрацию права собственности, землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок;

32) Государственный сбор за регистрацию прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества;

33) Государственный сбор за регистрацию прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права;

34) Государственный сбор за регистрацию сервитута (независимо от объектов);

35) Государственный сбор за регистрацию уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой;

36) Государственный сбор за регистрацию юридических притязаний;

37) Государственная пошлина за получение и обмен водительского удостоверения;

38) Государственный сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества, ипотеки судна или строящегося судна.