Без духовного подъема нации не будет настоящей модернизации - Куат Домбай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Без духовного подъема нации не будет никакой настоящей модернизации. Такое мнение высказал известный политолог и PR-специалист Куат Домбай на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Знаковое событие - Президент обратился на родном государственном языке в Послании. Для меня же знаковое - потому что, чтобы понять, что именно сказал Президент, мне пришлось зайти и читать его на казахском. Прежде всего, мы, казахи, должны друг с другом говорить по-казахски. Если мы так сделаем, другие тоже научатся.

В Послании Президента мне понравились две вещи. Без духовного подъема нации не будет никакой настоящей модернизации и роста. Только те страны быстро развивались, которые подняли свой дух благородными идеями. Можно привести в пример Америку или Германию, Японию, Советский Союз, современный Китай, Малайзию, Сингапур - во всех этих странах вначале произошел духовный подъем. Воодушевленному народу, если идея благородная, никакое препятствие не помешает», - пишет Куат Домбай.

Политолог также считает, что в статье предлагаются правильные проекты - переход на латинский алфавит для вхождения в мировое сообщество, поддержка молодых современных лидеров и другие.