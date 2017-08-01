Бетономешалка унесла жизнь человека в Алматы 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большегрузный автомобиль врезался в легковой автомобиль, вставший на проезжей части из-за поломки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло по улице Северное кольцо в южном направлении, напротив рынка «Ялян». Бетономешалка врезалась в легковой автомобиль Toyota Camry.











По словам очевидцев, водитель легковушки остановился, чтобы поменять лопнувшее колесо. Багажник был открыт, автовладелец проводил работы по замене. В этот момент бетономешалка совершила наезд на стоявшую легковую машину и ее водителя. По какой причине водитель большегрузной машины не заметил стоявшее авто, установят полицейские.







От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия .





