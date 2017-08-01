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Бетономешалка унесла жизнь человека в Алматы

Бетономешалка унесла жизнь человека в Алматы
14 Августа 2017 13:46 643

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большегрузный автомобиль врезался в легковой автомобиль, вставший на проезжей части из-за поломки, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

ДТП произошло по улице Северное кольцо в южном направлении, напротив рынка «Ялян». Бетономешалка врезалась в легковой автомобиль Toyota Camry.

Бетономешалка унесла жизнь человека в Алматы

Бетономешалка унесла жизнь человека в Алматы

По словам очевидцев, водитель легковушки остановился, чтобы поменять лопнувшее колесо. Багажник был открыт, автовладелец проводил работы по замене. В этот момент бетономешалка совершила наезд на стоявшую легковую машину и ее водителя. По какой причине водитель большегрузной машины не заметил стоявшее авто, установят полицейские.

Бетономешалка унесла жизнь человека в Алматы

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия .
Бетономешалка унесла жизнь человека в Алматы

Бетономешалка унесла жизнь человека в Алматы 

 

 

Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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