Бесплатные спортивные секции для подростков открылись в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном спорткомплексе «Алатау» состоялась торжественная церемония открытия бесплатных секций для несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спорт - это школа физической стойкости и мужества. Поэтом с сегодняшнего дня МВД на базе факультета спортивного общества «Динамо» во всех областных центрах республики открывает бесплатные спортивные секции для детей», - сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, представляя новаторство от ведомства.

По его словам, казахстанская полиция уделяет особое внимание защите прав и интересов детей.

«В этой сфере нами достигнуто много положительного - наблюдается устойчивая тенденция снижения детской преступности, а также количества преступлений, совершенных в отношении детей. Отмечается снижение ДТП с их участием. Но в современных условиях этого недостаточно. Одним из ключевых направлений защиты детей от проявлений жестокости является целенаправленная профилактика», - сказал министр.







Он напомнил, что для дальнейшего повышения эффективности проведения этой работы 2018 год объявлен «Годом счастливого детства». «В течение всего года будут проводиться мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, пропаганду здорового образа жизни и другие акции благотворительной направленности», - подчеркнул Касымов.







В презентации также приняли известные казахстанские спортсмены, чемпионы и призеры олимпиад. В частности, поддержать детей пришли Светлана Подобедова, Екатерина Айдова, Досжан Картиков, Дмитрий Бабенко.







Порядка 300 учеников средних школ Астаны подготовили к презентации яркие выступления как спортивного, так и культурно-массового характера. Ребята показали свои навыки в национальной борьбе «казахша курес», боксе, фехтовании, а также в вокальных способностях и танцах.



























