Бесплатные экскурсии по левобережью Астаны пройдут в праздничные дни
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане с 21 по 25 марта для жителей и гостей города пройдут бесплатные экскурсии по левобережью на двухэтажных экскурсионных автобусах Red Bus, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
Экскурсия будет проводиться с использованием аудиогида на русском и казахском языках через звуковые усилители в салоне автобуса. Желающим прослушать экскурсию на одном языке необходимо иметь при себе наушники. Мероприятие пройдет в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», а также празднования 20-летия Астаны и Наурыза.
Экскурсионные маршруты начинаются от развлекательного центра AiLand (океанариум) и MEGA SilkWay.
Время отправления автобуса от остановки AiLand:
- 10.00 часов (на казахском языке);
- 12.05 часов (на русском языке);
- 14.30 часов (на казахском языке);
- 16.35 часов (на русском языке);
- 18.40 часов(на казахском языке).
Остановки: ТРЦ «Хан Шатыр», Триумфальная арка «Мәңгілік Ел», ТРЦ «MEGA SilkWay», Национальный музей и монумент «Астана Байтерек».
Время отправления автобуса от остановки MEGA Silkway:
- 10:00 (на казахском языке);
- 12:05 (на русском языке);
- 14:10 (на казахском языке);
- 16:40 (на русском языке);
- 18:45 (на казахском языке).
Остановки: Национальный музей, монумент «Астана Байтерек», развлекательный центр AiLand (океанариум), ТРЦ «Хан Шатыр» и Триумфальная арка «Мәңгілік Ел».
По всем вопросам можно обращаться в call-центр: +7 777 555 7575, 77-90-99, аккаунт в сети Instagram @redbus.kz
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