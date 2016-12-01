Берлинский террорист был под наблюдением спецслужб Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, которого подозревают в совершении теракта в Берлине, находился под наблюдением правоохранительных органов ФРГ в течение нескольких месяцев. Он проходил по категории «зачинщик».

Спецслужбы ФРГ несколько месяцев назад взяли на учет подозреваемого в совершении теракта в Берлине тунисца Аниса Амри, сообщает Der Spiegel. Сейчас он находится в розыске, за содействие в его поимке власти объявили вознаграждение в ​€100 тыс, однако предупредили, что он может быть вооружен и опасен. В прессе были опубликованы его фотографии.

Амри находился под наблюдением спецслужб как минимум с февраля 2016 года. В картотеке спецслужб он числился как «подозреваемый в связях с ИГ. В отношении него была рекомендация установить «интенсивный контроль», пишет РБК.



Кроме того, Амри в документах спецслужб проходил как «зачинщик» и относился к тому типу мигрантов, в отношении которых требуется проводить постоянные проверки. Как уточняет издание, на учете в федеральном МВД находится 549 человек с подобными характеристиками.



Как рассказал министр внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии Ральф Йегер, органы безопасности получали сведения о контактах Амри с радикальными исламистами. Der Spiegel со ссылкой на собственные источники пишет, что Амри, вероятно, был в контакте с радикальным проповедником Ахмадом Абдуллой Абдулазизом, известным как Абу Валаа.



DW также пишет, что Амри был знаком с арестованным недавно Абу Валаа. Амри въехал в Германию в 2015 году, власти отказали ему в предоставлении убежища и Амри должны были депортировать. Издание приводит слова Йегера о том, что против Амри уже велось следствие «по подозрению ​в подготовке тяжкого антигосударственного преступления».



Решение о депортации Амри было принято в июне 2016 года, однако выпроводить его не смогли, поскольку у беженца не было документов, удостоверяющих личность, а Тунис долгое время отказывался признать его своим гражданином. Тунисские власти предоставили необходимые для депортации документы через два дня после теракта в Берлине.



Документы на имя Амри были найдены в кабине грузовика, который въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Жертвами теракта стали 12 человек. В кабине были обнаружены также следы ДНК преступника. По словам министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, Анри объявлен в розыск не только в Германии, но и во всех странах Шенгенской зоны. При этом министр уточнил, что «речь идет о подозреваемом, который не обязательно окажется преступником».



Издание The Daily Mail сообщает, что, по словам отца Амри, тот покинул Тунис еще семь лет назад и отправился в Европу как нелегальный иммигрант. В Германию, уточнил отец Амри, тунисец попал в 2015 году. За время пребывания в Германии Амри три раза арестовывали, пишет газета без ссылки на источник.



Вечером в понедельник, 19 декабря, около 22 часов мск груженная стальными балками фура с польскими номерами врезалась в толпу людей на рождественском базаре в Берлине, машина проехала по толпе около 80 метров. В результате погибли, по последним данным, 12 человек, еще 48 пострадавших находятся в больницах. Через несколько часов полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в совершении преступления, однако позже его отпустили из-за отсутствия улик. Еще один человек, который оказался гражданином Польши, был найдет мертвым в кабине тягача.



Издание Bild со ссылкой на следствие рассказало, что в кабине грузовика обнаружили следы борьбы. «По-видимому, террорист достал нож, нанес несколько ударов, когда поляк (находящийся в кабине грузовика) держался за руль автомобиля, борясь за свою жизнь», - рассказал следователь изданию.



Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство».