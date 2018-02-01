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Беременная женщина в Астане скончалась из-за халатности врачей

26 Февраля 2018 16:25 951
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Беременная женщина в Астане скончалась из-за халатности врачей

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Моральный ущерб отсудила у перинатального центра в Астане мать беременной женщины, скончавшейся из-за халатности врачей, сообщила пресс-служба городского суда.    

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По информации суда, дочь истца состояла на учете по беременности в Перинатальном центре №1. Девушка на протяжении 3 месяцев обращалась к врачам за помощью и просила прервать беременность из-за тяжелого состояния здоровья.

«Вследствие небрежного и недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям врачами не была определена степень тяжести больной, что привело к смерти пациентки», - говорится в сообщении суда.

Мать погибшей обратилась в Есильский районный суд города Астаны с иском о возмещении материального ущерба и морального вреда с Перинатального центра. Решением суда в пользу матери взыскана сумма в размере 2 млн тенге в счет возмещения морального вреда и сумма материального ущерба в размере более 4,5 млн тенге.

Решение вступило в законную силу.

Фото: prioritet.org

 

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Ключевые слова: Суды, Астана, Происшествия,
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