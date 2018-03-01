Бердыбек Сапарбаев: В первую очередь надо решать проблемы аварийных домов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе начата работа по сносу аварийных домов и строительству новых. Аким области Бердыбек Сапарбаев встретился с жильцами аварийного дома по улице Есет батыра 105 а, который будет снесен весной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В аварийном доме проживали 8 жильцов. Всем им компания-застройщик выплатила денежную компенсацию, на которую жители купили квартиры в других районах города.

«Наш дом дал трещину, был в аварийном состоянии. К нам пришли сотрудники акимата и компании «Керемет уй», предложив компенсацию. Мы согласились. Я уже приобрел квартиру в 11 микрорайоне», - говорит один из жильцов Эльдар Тугельбаев.

Вместо аварийного дома, по словам председателя ЖСК «Керемет уй» Анар Кенжегали, будет построен новый 9-этажный дом на 54 квартиры.





«Мы выполняем программу Президента по сносу ветхого жилья. Здесь, по улице Есет батыра 105 а, проживало 8 жильцов, дом был аварийный. Жильцы получили денежную компенсацию, все довольны. Мы же построим тут 9-этажный дом, проект которого сейчас разрабатывается. Здесь будет общий двор, площадки, благоустройство территории. Снос аварийного дома запланирован на весну этого года», - говорит А.Кенжегали.

«Это задание Президента - по сносу ветхого жилья, на место которого мы должны совместно с бизнесом строить новые дома. В первую очередь надо работать с аварийными домами, которых в Актобе 15. А что будет, если они начнут рушиться? Нужно найти инвесторов и застройщиков, чтобы побыстрее снести эти дома», - отметил аким области Бердыбек Сапарбаев.