Бердыбек Сапарбаев раскритиковал главу управления образования Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в акимате области рассмотрели вопросы реализации плана нации «100 конкретных шагов».

В ходе совещания аким области Бердыбек Сапарбаев подверг критике работу руководителя управления образования Ляззат Уразбаевой за задержку зарплаты воспитателям ряда детских садов , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Руководитель управления образования Ляззат Уразбаева заверила, что существовавшая ранее проблема задолженности по заработной плате работникам дошкольных учреждений полностью решена.



«В таких случаях для руководителей нет никаких оправданий, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. - Причины задержки заработной платы можно было бы назвать уважительными, если бы не было денег, но они есть и должны в срок и вовремя выплачиваться работникам».

В этой связи глава региона поручил руководителям госорганов не допускать повторения сложившейся ситуации, напомнив им о персональной ответственности.







В целом по исполнению плана «100 шагов» в области созданы рабочие группы по выявлению неиспользуемых по целевому назначению земель. В 2016-2017 годах ими было выявлено 748 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, которые вовлечены в сельхозоборот. Внедрена информационная система АСТАНА-1 (автоматизированная система таможенного и налогового администрирования). В 2017 году был проведен камеральный контроль, в результате чего в бюджет поступили дополнительно 96,1 млн тенге.



По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Олжаса Смагулова, подписанные меморандумы в рамках «Актобе Инвест - 2017» и в городе Пекин по реализации инвестпроектов на сегодня не реализуются в полном объеме. Пассивно реализуется строительство развлекательного комплекса с аквапарком, затягивается ввод в эксплуатацию гостиницы «Шератон» в Актобе. Сегодня в рамках молочного кластера функционирует только одна местная компания - ТОО «Айс». В сфере производства и переработки мяса активную роль играет Актюбинский мясной кластер, создаваемый на базе ТОО «Актеп». При этом отсутствуют новые инвесторы, в т.ч. иностранные, для производства и переработки мяса.







«Мы планируем привлекать в область крупные транснациональные компании, - высказал мнение аким области - Работа в этом направлении будет продолжаться. Надо активизировать работу в вопросе решения транспортной логистики. У нас хромает работа по электроснабжению, до сих пор не решен вопрос по бесхозным элетросетям. Необходимо также усилить работу по реализации внедрения трехязычного обучения».