Бердыбек Сапарбаев предложил провести в Актобе форум по проекту «Туған жер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отчитался в ходе реализации программы модернизации общественного сознания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вносим предложение провести в Актобе республиканский форум, посвященный реализации «Рухани жаңғыру» по проекту «Туған жер». Хотим презентовать все наши социальные объекты, бизнес-проекты, проведение мастер-классов в области медицины, образования, культуры и т.д. просим членов комиссии поддержать данную инициативу», - отметил он.

«Сейчас мы открыли новый сайт, который называется «Актобе - благодатный край», - рассказывает Сапарбаев. - Мы собрали более 200 казахстанцев, которые проживают в 15 странах мира. Они с удовольствием согласились принять участие в акциях, которые проводятся у нас в области. Мы предлагаем провести форум на базе наших объектов. Это очень крупные объекты, например, Дворец школьников, Дворец молодежи, Дворец спорта, музей, и один из уникальных объектов - дом Жубанова. Этот объект строится за счет средств наших земляков, и будет готов примерно через месяц».

Он также сообщил, что в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» уже проведено 335 мероприятий, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек.

«В целом, население области поддерживает эту инициативу, потому что есть эффект от программы. Кроме того, она дает дополнительную помощь жителям для того, чтобы жители больше узнали свой родной край и свою историю для патриотического воспитания молодежи», - подчеркнул Сапарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле текущего года опубликовал статью «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Президент во вступлении к статье напоминает, что в начале года объявил народу Казахстана о начале третьей модернизации страны. Цель этой модернизации, включающей в себя политическую реформу и модернизацию экономики, является вхождение в число 30 самых развитых стран мира.