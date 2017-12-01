Бердыбек Сапарбаев: 450 млрд тенге инвестиций привлекла Актюбинская область в 2017 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на кризис и снижение спроса на нефть и цветные металлы, в Актюбинской области по итогам 2017 года ожидается рост экономики на уровне 5%. Об этом рассказал аким области Бердыбек Сапарбаев на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Основные социально-экономические показатели по итогам текущего года выше, чем в прошлом году и не ниже общереспубликанских. Это хороший фундамент для следующего года, чтобы выполнить все обязательства перед населением» - сказал аким.

В регионе отмечается рост жилищного строительства. Если в 2015 году было введено в строй 365 тысяч квадратных метров жилья, то по итогам 2017 года, по словам Б.Сапарбаева, ожидается ввод не менее 750 тысяч квадратных метров. В области активно строятся новые микрорайоны по программе «Нурлы жер».

«Наконец на полную мощность заработали такие крупные промышленные объекты как рельсобалочный, новый ферросплавный, Жанажольский газоперерабатывающий заводы. Мы работаем над расширением производственной базы, привлечением инвестиций. Мы обещали, что в этом году в экономику области будет привлечено не менее 450 млрд тенге инвестиций. Эту задачу мы выполняем», - сказал Б.Сапарбаев.