Белый марафон прошел в Акмолинской области 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сандыктауском районе Акмолинской области прошел традиционный «Белый марафон», посвященный серебряному призеру XV Зимних Олимпийских игр Владимиру Сахнову, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.

С каждым годом популярность забега растет, в этом году количество участников лыжных соревнований побило рекорды предыдущих лет. На дистанциях от 5 до 50 км приняли участие более 400 спортсменов разных возрастов.





На соревнование съехались любители и активисты лыжного спорта из Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областей.

Спортсмены Сандыктауского района Акмолинской области показали отличные результаты. На дистанции 30 километров первое место занял Роман Еремин, на дистанции 20 километров - Ольга Мандрика, на 10 километров Гульсина Кадирова завоевала «золото» зимнего марафона. Владимир Еремин стал чемпионом на дистанции 10 километров.





Повторили достижения своих товарищей по команде Эрик Шефер и Любовь Онищенко. Оба спортсмена завоевали свои заветные золотые медали на дистанции 5 километров.



