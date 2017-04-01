Беларусь подписала новый Таможенный кодекс ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Об этом ТАСС сегодня сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Я подтверждаю, что глава государства подписал новый Таможенный кодекс ЕАЭС», - сказала она.

Ранее о подписании Беларусью Таможенного кодекса сообщил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов.

Пресс-секретарь президента также сообщила, что Лукашенко 14 апреля планирует принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Лидеры государств ЕАЭС (России, Кыргызстана, Армении и Казахстана) на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс. Президент Беларуси Александр Лукашенко на том заседании не присутствовал. На встрече с журналистами 3 февраля президент Лукашенко сообщил, что не стал подписывать Таможенный кодекс, поскольку многие договоренности в этой сфере не работают.