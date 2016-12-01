Беларусь планирует вступить в ВТО в ближайшие пять лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Беларусь в нынешней пятилетке планирует вступить во Всемирную торговую организацию на учитывающих национальные интересы условиях. Это предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которая утверждена указом от 15 декабря 2016 года №466, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Беларуси в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Беларуси в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта", - отмечается в программе.



Главными критериями эффективного развития внешнеэкономической деятельности станут: рост экспорта товаров и услуг за пятилетие на 21-25%; превышение темпов роста экспорта над импортом, а также ежегодная поставка на экспорт не менее 65% произведенной промышленной продукции.



В предстоящие пять лет планируется планомерная диверсификация внешней торговли страны. К 2020 году намечено достигнуть равного (треть - треть - треть) распределения экспорта белорусских товаров на рынках ЕАЭС - Европейского союза - стран "дальней дуги" и иных.



Планируется создать до конца 2020 года на базе ОАО "Банк развития Республики Беларусь" специализированное агентство, ориентированное на проведение единой государственной политики в области использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта.



Для оптимизации администрирования внешнеторговых операций в 2020 году в Беларуси предусматривается внедрить Национальную систему безбумажной торговли.



Продолжится системная работа по устранению технических барьеров в торговле в рамках ЕАЭС, а также в направлении взаимного признания сертификатов соответствия и других документов, выданных государствами - членами ЕАЭС, Европейского союза и другими странами, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям. Для эффективного обеспечения процесса внешней торговли и формирования конкурентоспособных условий для белорусских субъектов хозяйствования путем снижения административной нагрузки в 2017 году предполагается увеличить сроки завершения внешнеторговых операций, а с 2020 года сроки возврата валютной выручки в страну предусматривается устанавливать в контрактах.



К началу 2018 года планируется создать специализированное экспортное агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, которое будет наделено полномочиями по формированию инфраструктуры поддержки экспорта в Минске, областных центрах и крупных городах.