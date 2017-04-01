Бекмамбетов поделился историей создания фильма «Время первых»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Ставший традиционным проект Посольства Казахстана в России «Посольские вечера», гостями которого становятся выдающиеся личности, на этот раз провел встречу с известным кинорежиссером и продюсерм Тимуром Бекмамбетовым.

Встреча проходила в Мемориальном Музее Космонавтики. послужил недавно вышедший на широкие экраны фильм Бекмамбетова «Время первых» о легендарном советском космонавте Алексее Леонове - первым в мире вышедшим в открытый космос.



«Этот день очень важен и для нашей страны, ибо Байконур - это то стратегическое звено в партнерстве и дружбе Казахстана и России. И очень знаменательно, что встреча и показ фильма проходит в музее космонавтики - хранителе мировых достижений в освоении космоса» - сказал открывая вечер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов.



Неоценимый вклад Казахстана в развитие космонавтики, с земли которого человек впервые совершил свой полет в космос, отметила директор Мемориального Музея Космонавтики Наталья Артюхина.



«Вклад Республики Казахстан в развитие космонавтики просто огромен. Навсегда в мировой истории останется, что первый полет человека в космос был осуществлен с космодрома «Байконур», - подчеркнула Артюхина.



В свою очередь, Бекмамбетов, рассказывая о фильме, отметил, что снимал его не по истории написанной писателем, а по истории, которую рассказал сам герой - Алексей Леонов.



«Это была и радость и удача, и огромная ответственность. Мы все понимали, что если этот человек скажет - мне фильм не понравился, то этот фильм никогда не увидит ни один зритель. Но нам повезло, он принял фильм с большим энтузиазмом. Когда мы показали фильм Алексею Архиповичу и его жене в первый раз, он сказал «Только теперь я понял, как там всё было страшно», - рассказал он.



«Это фильм про исполнение мечты и успех. Это как раз то, что вы увидите в фильме», - подчеркнул Бекмамбетов.



Более 20 минут Бекмамбетов отвечал на вопросы гостей вечера. Свой вопрос Бекмамбетову задал и Имангали Тасмагамбетов.

Гости проявили живой интерес к истории создания фильма, сложностях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться съемочной команде.



«Было много инновационных решений. Такие фильмы никогда не делались в России и для того, чтобы это реализовать пришлось привлекать самых разных специалистов, в том числе из-за рубежа. Часть фильма делалась в Казахстане. У нас была проблема с координацией кадров компьютерной графики. В фильме очень много сложной компьютерной графики, космоса. И в какой-то момент мы были вынуждены обратиться к нашим коллегам в Казахстане, которые, может, не очень разбирались в компьютерной графике, но они помогли дисциплинировать процесс производства. Удаленно, не через интернет они помогали нам координировать действия художников компьютерной графики», - поделился продюсер.



«Мы сняли фильм практически два раза. Первый раз мы практически закончили съемки и после просмотра фильма мы решили, что это не то, что мы хотим получить и еще раз пересняли сцены. Это обусловлено тем, что мы делали фильм и для зрителя и для Алексея Архиповича Леонова», - продолжил он, добавив, что самым сложным была не техническая, а человеческая составляющая, которая бы позволила автору подтвердить правдивость истории.



В завершении вниманию гостей был представлен сам фильм, где они смогли увидеть перенесенную на экран космическую историю Алексея Леонова, которую Бекмамбетов называет героизмом.



Фильм «Время первых» является космической драмой режиссёра Дмитрия Киселёва, продюсеров Тимура Бекмамбетова, Евгения Миронова и Сергея Агеева. Картина рассказывает о первом выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов. Фильм снят в формате 3D. Главную роль исполняет Константин Хабенский. Картина вышла в прокат на широкие экраны 6 апреля 2017 года.