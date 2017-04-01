Базовая ставка в Казахстане сохранена на уровне 11%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11%, с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления ликвидности остаются равными 12%, а по операциям изъятия ликвидности - 10%. Об этом сегодня сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Инфляция соответствует прогнозной и целевой траектории. Наметившийся с начала года рост деловой активности, стабильная ситуация на внутренних финансовых рынках повышают вероятность снижения базовой ставки при ее следующем пересмотре», - сказал Д.Акишев.

По его словам, инфляция в Казахстане сохраняется в пределах целевого коридора и прогнозов Нацбанка. Так, по итогам марта годовая инфляция снизилась до 7,7%.

«Инфляционные ожидания населения стабилизировались. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в марте составила 6,1%. Таким образом, ожидания населения формируются на уровне ниже фактического значения инфляции», - сказал глава финансового регулятора.

Он также сообщил, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2017 года в 17:00 по времени Астаны.