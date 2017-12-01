Баян Алагузова рассказала о жестком кастинге и тяжелых съемках нового сериала

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Продюсер сериала «Козы Корпеш-Баян Сулу» Баян Алагузова на премьере в Алматы рассказала о трудностях съемочного процесса и особенностях повествования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый сериал «Козы Корпеш-Баян Сулу», стартующий на телеканале «QAZAQSTAN» 25 декабря, основан на событиях древней казахской поэмы о трагической любви Козы Корпеш и Баян сулу.





«Идея снять сериал именно о Козы Корпеш и Баян Сулу у меня была очень давно. Мы в Казахстане все время снимаем про батыров, войну, героизм, но люди еще и любили, и за нее даже умирали. Раньше думала, что снять сериал о Козы Корпеш и Баян Сулу - несбыточная мечта. Но когда предложила идею телеканалу «QAZAQSTAN», ее одобрили, мы начали работать»,- говорит продюсер сериала.



По ее словам, съемки длились 30 дней и были весьма непростыми.



«Средняя температура во время съемок была +4 +6, и так все 30 дней. Было холодно, не было элементарных условий, но была проделана фантастическая работа. На проекте собралась команда профессионалов-единомышленников, куда вошли люди, умеющие работать. Мы все фанаты своей профессии, каждый член команды оставил в этом сериале частичку своей души»,- отмечает продюсер.



Самая главная особенность нового сериала в том, что он ориентируется на современного зрителя. И не всегда строго следует одному первоисточнику. Адаптацией лирической поэмы под киносценарий занялся театральный драматург Аннас Багдат, и здесь изредка встречается современный юмор, привычные слуху современного человека диалоги, которые, возможно, были не совсем типичны для средневековья. Тем не менее, декорации и костюмы выдержаны в стиле и духе той эпохи, в которой жили Козы Корпеш и Баян Сулу





«Это наше видение. Меня ругали за то, что диалоги слишком современные, не хватает аутентичности. Но мы ориентировались на современного зрителя, который будет воспринимать эту историю сегодня. Поэтому это было художественное видение всей нашей команды, как увидели это мы. Надеюсь, что все в сериале будет ясно, понятно, и трогательно для каждого зрителя»,- говорит Баян Алагузова.



Главных героев сыграли Гульзада Турлаш, известная по сериалу «Қазақ аруы», и солист группы «Алау» Ержан Мухатаев. В ленте также снялись в роли Кодара - Марат Абай-Дильда и в роли Талшын (подруги Баян) - Акниет Орынтай. Режиссером-постановщиком картины стал 26-летний Дархан Саркенов. Кастинг, по словам Б.Есентаевой, был жестким, и к актерам предъявляли большие требования.



«Мы не знаем, какой на самом деле была Баян. Все знают, что она была смелой, красивой. Когда мы проводили кастинг на эту роль, нам нужна была актриса с характером, избалованная единственная дочь, очень спортивная, должна была уметь скакать на конях, заниматься собой, владеть саблей, боевыми искусствами. И она должна быть юной. Мы пригласили на кастинг многих актрис. Но когда надели на Гульзаду костюм, дали саблю, посадили на коня, то поняли, что это наша Баян. По эпосу Баян Сулу было 15-16 лет.





Находить профессиональную актрису такого возраста невозможно. Но мне не хотелось, чтобы актрисе было больше 25. Она должна быть свежа и юная. У Гульзады был опыт игры, поэтому я не сомневалась в том, что она справится. На роль Козы Корпеша тоже приглашали много профессиональных актеров с театров, но кто-то был недостаточно хорош, другие не так высоки или харизматичны. Ержан как никто другой подошел на эту роль. Он родился в семье актера, его отец работал в театре, поэтому проблем во время съемок не было»,- говорит продюсер.



Съемки сериала прошли на плато Ассы в специально построенных декорациях, имитирующих аул. «Козы Корпеш и Баян Сулу» состоит из 6 серий, идет полностью на казахском языке. Первая из них будет показана широкой аудитории 25 декабря на канале «QAZAQSTAN».

