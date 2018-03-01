Баян Алагузова объяснила название мюзикла «Сиситай»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Историю о девочке, познавшей богатство и бедность на пути к мечте - выступать на сцене, рассказали в новом фильме «Сиситай», спродюсированном Баян Алагузовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Баян Алагузова и ее продюсерский центр 5 лет не снимали фильм для широкого экрана. Последней ее работой был телесериал «Козы Корпеш-Баян Сулу» на телеканале «Qazaqstan», вызвавший резонанс в казахстанском обществе. Появление в кинотеатрах мюзикла «Сиситай», спродюсированного Баян Алагузовой и срежиссированного Ернаром Нургалиевым, способно вызвать новую волну обсуждения в обществе.

«Сиситай - имя девочки - главной героини, производное от известного мирового артиста, группы C. C. Catch и казахским окончанием. Это была моя идея - назвать героиню нестандартным, несуществующим именем, всей командой долго его придумывали. Если бы мы назвали ее Гуля, Сауле, Дина, не было бы прелести. Сиситай оказалось абсолютно казахским именем, хотя очень много порицаний было, почему назвали Сиситай, как так можно, но это была интрига. После просмотра фильма люди поймут, что это самое доброе имя на всем белом свете», - рассказала Баян Алагузова на премьере мюзикла «Сиситай» в Алматы.

В фильмографии продюсера уже были картины об отечественном шоу-бизнесе. К примеру, фильм «Коктейль для звезды», вышедший 8 лет назад. Тем не менее, только сейчас Баян Алагузова выпустила полноценный мюзикл.





«О шоу-бизнесе в рамках страны никто не снимает, кроме нашей компании, согласитесь? Кто-то же должен снимать фильм о музыке, шоу-бизнесе. У нас это хорошо получается, потому что давно занимаемся шоу-бизнесом, знаем, какая должна быть песня, чтобы она понравилась людям. Я сразу сказала, что каждый трек должен быть ярким и модным. Мы долго писали музыку к фильму, я очень много песен отбраковала. В итоге, на мой взгляд, все 8 треков оказались яркими и «стреляющими» в сердце. Все 8 треков такие - современные, модные. Я всегда хотела делать мюзикл. А делать его о доярках или учительнице, которые поют, мы к этому не готовы. Мне кажется, казахстанский зритель должен прийти на первый мюзикл, который повествует о певцах, так понятнее и привычнее. Я думаю, что это большая проба на то, чтобы развивать этот жанр в нашей стране, кинематографе», - поделилась мнением Баян Алагузова.

По сюжету девушка по имени Сиситай - дочка богатого бизнесмена, вопреки воле отца мечтает стать певицей. После его смерти мачеха выгоняет девушку из дома, и она начинает жизнь сначала, выполняя самую грязную работу, пока случайно не встречает известного продюсера Алису Максутовну (в ее роли сама Баян Алагузова).

«Драфт сценария продумывался нашим продюсерским центром. Понятно объяснили сценаристам, какие должны быть роли и что мы хотим. Предлагали меня главной героиней сделать, я сказала - не нужно, это должна быть девочка. История намеренно не сложная, не хотела сложного сценария. Потому что в фильме много музыки, зритель должен прийти и не думать, просто отдыхать. Изначально поставленная задача - не сложный сценарий. Мне кажется, у нас получилось создать сказочную, нереальную историю, которая не может быть вообще в реальной жизни», - говорит Баян Алагузова.





Тем не менее, в картине присутствует гротеск, актуальный юмор. Например, главную героиню попрекают тем, что она не высокая. По словам продюсера, этот момент абсолютно реалистичен. Потому что все продюсеры хотят высоких, красивых девочек, а Сиситай - не классическая красавица, невысокого роста.

Интересно, что кастинг проводился только на главную роль. Остальные исполнители ролей были выбраны самой Баян Алагузовой из числа музыкантов, работающих в ее продюсерском центре. Исполнительница главной роли Айгерим Мергенбай учится в колледже имени Жургенова на актрису музыкального театра, пришла на кастинг и прошла.





Насколько оправданным окажется легковесный сюжет, 25 дней, 400 тыс долларов, затраченных на съемки, участие в них мужа Баян Турсенгали Алагузова, сказавшего за весь мюзикл всего 4 слова после 20 дублей, покажет время - в широком прокате мюзикл стартует в праздничный день 8 марта.