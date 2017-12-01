-
-
-
-
-
-
вчера 21:44 984
-
-
вчера 20:44 2057
-
вчера 20:38 366
-
вчера 20:07 442
-
вчера 19:39 3214
-
вчера 19:24 499
-
вчера 18:53 536
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:57 590
-
-
-
вчера 15:58 682
-
вчера 15:33 598
-
-
-
-
-
-
вчера 13:57 1248
-
-
-
-
-
-
вчера 12:29 677
-
-
вчера 11:42 876
-
вчера 11:33 1196
-
вчера 11:29 633
-
-
-
вчера 10:49 786
-
вчера 10:39 1212
-
-
вчера 09:53 580
-
вчера 09:41 794
-
-
вчера 09:20 967
-
-
-
вчера 08:01 1750
-
-
-
вчера 06:36 617
-
вчера 06:04 477
-
вчера 05:32 853
-
вчера 04:27 718
-
вчера 03:43 872
-
-
вчера 02:10 882
-
Бауыржан Байбек поздравил Данэлию Тулешову с победой в шоу «Голос. Діти»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы поздравил более 1700 детей - воспитанников детских домов, детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями с наступающим Новым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы всегда с большой гордостью говорим о достижениях юных алматинцев. С каждым годом вы завоевываете все больше наград на международных олимпиадах, конкурсах научных проектов. Только в 2017 году алматинские школьники завоевали 61 золотую, 76 серебряных и 90 бронзовых медалей. В свою очередь государство проявляет постоянную заботу о вас, стремится дать вам самое лучшее образование, создать условия для всестороннего развития. Все это делается, чтобы вы росли умными, здоровыми, любили наш Казахстан, делали его известным по всему миру, а мы гордились вами», - отметил аким Алматы.
Бауыржан Байбек также поздравил с победой в украинском шоу «Голос. Діти» ученицу 56 школы Данэлию Тулешову.
«Успех каждого ребенка - это успех всей страны. Данэлия, все казахстанцы гордятся тобой. Хочу пожелать тебе огромных успехов, чтобы ты из вундеркинда стала настоящей звездой мирового уровня. Я также хочу поздравить твою маму Елену. За любой победой ребенка стоит огромный труд родителей и в первую очередь мамы», - сказал Бауыржан Байбек.
Праздничную программу под названием «Новогодние чудеса» для детей подготовили артисты цирка, показав световое лазерное шоу, сопровождающееся выступлениями дрессированных животных, акробатов, жонглеров и клоунов. В конце праздника маленьким гостям вручили подарки: GPS-часы с электронной системой слежения для родителей, канцелярские товары и игрушки.
- Звезды мирового балета подарили спектакль «Щелкунчик» юным алматинцам
- Замакима ЮКО привлечен к дисциплинарной ответственности
- Из-за африканской инфекции уничтожат лошадей в Карагандинской области
- Предновогодние сельхозярмарки проходят сегодня во всех районах ВКО
- Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017
- Портрет алматинского музыканта с улицы Панфилова создали художники
- Около 200 тонн мусора собрали с реки Есиль и ее притоков в Астане в 2017 году
- Остеохондроз «помолодел» в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана