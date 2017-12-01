Бауыржан Байбек поздравил Данэлию Тулешову с победой в шоу «Голос. Діти»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы поздравил более 1700 детей - воспитанников детских домов, детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями с наступающим Новым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы всегда с большой гордостью говорим о достижениях юных алматинцев. С каждым годом вы завоевываете все больше наград на международных олимпиадах, конкурсах научных проектов. Только в 2017 году алматинские школьники завоевали 61 золотую, 76 серебряных и 90 бронзовых медалей. В свою очередь государство проявляет постоянную заботу о вас, стремится дать вам самое лучшее образование, создать условия для всестороннего развития. Все это делается, чтобы вы росли умными, здоровыми, любили наш Казахстан, делали его известным по всему миру, а мы гордились вами», - отметил аким Алматы.





Бауыржан Байбек также поздравил с победой в украинском шоу «Голос. Діти» ученицу 56 школы Данэлию Тулешову.





«Успех каждого ребенка - это успех всей страны. Данэлия, все казахстанцы гордятся тобой. Хочу пожелать тебе огромных успехов, чтобы ты из вундеркинда стала настоящей звездой мирового уровня. Я также хочу поздравить твою маму Елену. За любой победой ребенка стоит огромный труд родителей и в первую очередь мамы», - сказал Бауыржан Байбек.







Праздничную программу под названием «Новогодние чудеса» для детей подготовили артисты цирка, показав световое лазерное шоу, сопровождающееся выступлениями дрессированных животных, акробатов, жонглеров и клоунов. В конце праздника маленьким гостям вручили подарки: GPS-часы с электронной системой слежения для родителей, канцелярские товары и игрушки.



