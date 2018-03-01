Башенный кран рухнул в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информацию о падении башенного крана в Астане подтвердил аким района «Сарыарка» Арман Турлубек, передает МИА «Казинформ».

«На территории заброшенной стройки упал башенный кран компании Алтын- 21. Это произошло в связи с сильным порывистом ветром в Астане. О штормовом ветре все строительные компании были предупреждены», - сообщил А. Турлубек.

Сейчас на месте работает комиссия Комитета промышленной безопасности (Министерство по инвестициям и развитию РК».

«Комиссия МИР приступила к работе, причины установят. Жертв и пострадавших нет», - уточнил аким столичного района.

Напомним, в Астане было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и гололедом, отменены занятия школьников и студентов первого и второго курсов.