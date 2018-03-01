Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 8 °С
USD 319.45 EUR 394.27
RUB 5.65 CNY 50.37
Скачать

Башенный кран рухнул в Астане

6 Марта 2018 19:40 530
Поделиться:
Башенный кран рухнул в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информацию о падении башенного крана в Астане подтвердил аким района «Сарыарка» Арман Турлубек, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Караганде спасли обварившегося в молоке ребенка
Случай с сорвавшимся лифтом с 15 этажа прокомментировали в КазНУ В Астане гвардейцы вернули родителям потерявшегося малыша

«На территории заброшенной стройки упал башенный кран компании Алтын- 21. Это произошло в связи с сильным порывистом ветром в Астане. О штормовом ветре все строительные компании были предупреждены», - сообщил А. Турлубек.

Сейчас на месте работает комиссия Комитета промышленной безопасности (Министерство по инвестициям и развитию РК».

«Комиссия МИР приступила к работе, причины установят. Жертв и пострадавших нет», - уточнил аким столичного района.

Напомним, в Астане было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и гололедом, отменены занятия школьников и студентов первого и второго курсов. 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана, Происшествия, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Касымова Эльмира

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив